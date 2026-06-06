Мирный житель и 3 бойца «Орлана» ранены при ударе ВСУ по Белгородчине

Украинские военные нанесли очередной удар по Белгородской области, в результате прилёта вражеского беспилотника ранения получили мирный житель и три бойца подразделения «Орлан». Информацией делится региональный оперштаб.

«В городе Валуйки беспилотник ударил по коммерческому объекту. Мужчину со множественными осколочными ранениями спины и голени бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации БПЛА пострадали бойцы «Орлана». Троих мужчин с осколочными ранениями различных частей тела сослуживцы доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в тексте.

Также есть повреждения нескольких домов в результате удара БПЛА в посёлках Комсомольский, Малиновка, Новая Таволжанка, Белянка, Теребрено. А хутор Глушинский был атакован сразу двумя беспилотниками — повреждён инвентарь на детской площадке.

Кроме того, сообщалось, что в Брянской области при атаке FPV-дронов на село Чубковичи пострадали мать и двое её детей. Удар пришёлся по населённому пункту в Стародубском муниципальном округе.