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Регион
6 июня, 10:38

Мирный житель и 3 бойца «Орлана» ранены при ударе ВСУ по Белгородчине

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные нанесли очередной удар по Белгородской области, в результате прилёта вражеского беспилотника ранения получили мирный житель и три бойца подразделения «Орлан». Информацией делится региональный оперштаб.

«В городе Валуйки беспилотник ударил по коммерческому объекту. Мужчину со множественными осколочными ранениями спины и голени бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ... В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации БПЛА пострадали бойцы «Орлана». Троих мужчин с осколочными ранениями различных частей тела сослуживцы доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в тексте.

Также есть повреждения нескольких домов в результате удара БПЛА в посёлках Комсомольский, Малиновка, Новая Таволжанка, Белянка, Теребрено. А хутор Глушинский был атакован сразу двумя беспилотниками — повреждён инвентарь на детской площадке.

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Кроме того, сообщалось, что в Брянской области при атаке FPV-дронов на село Чубковичи пострадали мать и двое её детей. Удар пришёлся по населённому пункту в Стародубском муниципальном округе.

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Татьяна Миссуми
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