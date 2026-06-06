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6 июня, 08:18

Мать и двое детей ранены при атаке дрона в Брянской области

Обложка © magnific

Обложка © magnific

В Брянской области при атаке FPV-дронов на село Чубковичи пострадали мать и двое её детей. Удар пришёлся по населённому пункту в Стародубском муниципальном округе, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали FPV-дронами село Чубковичи Стародубского муниципального округа. Ранены женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Их оперативно доставили в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Ковальчук.

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Андрей Бражников
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