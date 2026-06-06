Мать и двое детей ранены при атаке дрона в Брянской области
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В Брянской области при атаке FPV-дронов на село Чубковичи пострадали мать и двое её детей. Удар пришёлся по населённому пункту в Стародубском муниципальном округе, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«ВСУ атаковали FPV-дронами село Чубковичи Стародубского муниципального округа. Ранены женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Их оперативно доставили в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Ковальчук.
Ранее в Тверской области за ночь уничтожили пять беспилотников. В Ржевском округе обломки одного из БПЛА упали на движущийся автомобиль, в результате погиб водитель.
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