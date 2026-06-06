ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 06:12

Уже 141 беспилотник сбит над Ленобластью, власти развернули оперативный штаб

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что число сбитых над регионом беспилотников достигло 141. По его словам, боевая работа продолжается.

Обломки БПЛА зафиксированы в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Недалеко от посёлка Большая Ижора силы и средства Минобороны ликвидируют возгорание.

«Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в «Максе».

Губернатор также сообщил о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС переведены в режим повышенной готовности. Жителям напомнили, что при сигнале «Воздушная опасность» необходимо действовать по памятке, подготовленной региональным оперативным штабом.

Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ
Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ

За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Украинские дроны сбили в том числе над Ленинградской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar