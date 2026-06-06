Уже 141 беспилотник сбит над Ленобластью, власти развернули оперативный штаб

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что число сбитых над регионом беспилотников достигло 141. По его словам, боевая работа продолжается.

Обломки БПЛА зафиксированы в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Недалеко от посёлка Большая Ижора силы и средства Минобороны ликвидируют возгорание.

«Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в «Максе».

Губернатор также сообщил о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС переведены в режим повышенной готовности. Жителям напомнили, что при сигнале «Воздушная опасность» необходимо действовать по памятке, подготовленной региональным оперативным штабом.

За прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 376 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Украинские дроны сбили в том числе над Ленинградской областью.