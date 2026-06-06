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Регион
6 июня, 04:36

Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено 376 украинских дронов над регионами РФ

За ночь над регионами России сбили 376 украинских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над Калужской областью

Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника. Подразделения ПВО продолжают выполнять задачи по отражению атаки. Боевая работа в регионе не завершена.

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Алена Пенчугина
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