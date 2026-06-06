Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над Калужской областью

В ночное время дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.