Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над Калужской областью
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В ночное время дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
«На местах работают оперативные группы», — написал Шапша в своём телеграм-канале.
Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника. Подразделения ПВО продолжают выполнять задачи по отражению атаки. Боевая работа в регионе не завершена.
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