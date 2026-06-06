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Регион
6 июня, 04:11

Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над Калужской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В ночное время дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над территориями Боровского, Дзержинского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

«На местах работают оперативные группы», — написал Шапша в своём телеграм-канале.

Средства ПВО уничтожили девятый беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО уничтожили девятый беспилотник, летевший на Москву

Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника. Подразделения ПВО продолжают выполнять задачи по отражению атаки. Боевая работа в регионе не завершена.

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Алена Пенчугина
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