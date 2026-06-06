Расчёты ПВО сбили 72 дрона ВСУ над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что подразделения ПВО продолжают выполнять задачи по отражению атаки. По его словам, боевая работа в регионе не завершена.

«Над Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после отражения атаки на местах падения обломков начали работу специалисты экстренных служб.