Средства ПВО уничтожили девятый беспилотник, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых дронов достигло девяти штук.

«Ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, над регионом сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается.