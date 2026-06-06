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Регион
6 июня, 03:25

Средства ПВО уничтожили девятый беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Число сбитых дронов достигло девяти штук.

«Ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Расчёты ПВО за утро сбили восьмой дрон, летевший на Москву
Расчёты ПВО за утро сбили восьмой дрон, летевший на Москву

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его данным, над регионом сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается.

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Тимур Хингеев
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