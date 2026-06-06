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6 июня, 02:46

Расчёты ПВО за утро сбили восьмой дрон, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Средства ПВО сбили ещё один украинский дрон, направлявшийся к Москве. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.

Противовоздушная оборона ликвидировала уже восемь беспилотных летательных аппаратов за утро 6 июня.

Средства ПВО отразили атаку ещё двух дронов, летевших на Москву
Средства ПВО отразили атаку ещё двух дронов, летевших на Москву

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия. Он выделил Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь. Сильно пострадало здание краеведческого музея в Судже, практически полностью разрушен храм Иоанна Богослова в Малой Локне, Дворец для любимой в Кореневском районе.

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Алена Пенчугина
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