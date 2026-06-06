Расчёты ПВО за утро сбили восьмой дрон, летевший на Москву

Средства ПВО сбили ещё один украинский дрон, направлявшийся к Москве. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.

Противовоздушная оборона ликвидировала уже восемь беспилотных летательных аппаратов за утро 6 июня.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия. Он выделил Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь. Сильно пострадало здание краеведческого музея в Судже, практически полностью разрушен храм Иоанна Богослова в Малой Локне, Дворец для любимой в Кореневском районе.