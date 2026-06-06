Расчёты ПВО за утро сбили восьмой дрон, летевший на Москву
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Средства ПВО сбили ещё один украинский дрон, направлявшийся к Москве. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.
Противовоздушная оборона ликвидировала уже восемь беспилотных летательных аппаратов за утро 6 июня.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия. Он выделил Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь. Сильно пострадало здание краеведческого музея в Судже, практически полностью разрушен храм Иоанна Богослова в Малой Локне, Дворец для любимой в Кореневском районе.
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