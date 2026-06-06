Средства ПВО отразили атаку ещё двух дронов, летевших на Москву

Пресечена попытка атаки ещё двух беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ), следовавших в направлении Москвы. Специалисты аварийно-спасательных служб задействованы в районе падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Утром 6 июня средства ПВО уничтожили уже семь беспилотников.

Ранее один человек погиб и ещё один получил ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия. После удара машина полностью сгорела. Ещё одна атака произошла в селе Отрадное Белгородского округа. В результате детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины.