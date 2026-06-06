Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву
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Мэр Москвы Сергей Собянин написал об уничтожении беспилотника, направлявшегося в сторону столицы. Об этом он сообщил в «Максе».
«Сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее средства ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты аварийно-спасательных служб.
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