«Шум и дым»: Атака дронов на Петербург привела только к медийному эффекту

Президент России Владимир Путин заявил, что удар украинских беспилотников по Угольной гавани в Санкт-Петербурге привёл лишь к «шуму и дыму». Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, беспилотники ударили по Угольной гавани, после чего загорелся уголь. Путин отметил, что Киев, вероятно, добился именно того эффекта, на который рассчитывал: шума, дыма и информационного резонанса. При этом российский лидер подчеркнул, что такая атака не стала решающей для достижения каких-либо военных целей.

«Является это решающим для достижения цели? Нет, не является», — сказал президент России.

Атака беспилотников на Петербург произошла 3 июня, в день открытия ПМЭФ. Губернатор Александр Беглов заявил, что этот удар стал признаком того, что «у наших врагов сдают нервы». Он признал, что атака была непростой, но подчеркнул, что город оказался готов к таким событиям. По его словам, власти, федеральный центр и силовые структуры заранее готовились к обеспечению безопасности форума, а система воздушной обороны и силовики сработали достойно.