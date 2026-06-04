Беглов: Атака на Петербург перед ПМЭФ говорит о том, что у «врагов сдают нервы»

Атака беспилотников, произошедшая 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума, является признаком того, что «у наших врагов сдают нервы». Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

В беседе с ИС «Вести» он признал, что атака была непростой и сложной, но подчеркнул готовность города к подобным событиям и достойное отражение нападения. Губернатор также отметил, что городские власти, федеральный центр и силовые структуры заблаговременно подготовились к форуму, обеспечив безопасность, и высоко оценил работу системы воздушной обороны и силовиков.