Беглов: Атака на Петербург перед ПМЭФ говорит о том, что у «врагов сдают нервы»
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Атака беспилотников, произошедшая 3 июня, в день открытия Петербургского международного экономического форума, является признаком того, что «у наших врагов сдают нервы». Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
В беседе с ИС «Вести» он признал, что атака была непростой и сложной, но подчеркнул готовность города к подобным событиям и достойное отражение нападения. Губернатор также отметил, что городские власти, федеральный центр и силовые структуры заблаговременно подготовились к форуму, обеспечив безопасность, и высоко оценил работу системы воздушной обороны и силовиков.
«Вчера система нашей воздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать», — подчеркнул Беглов.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что страны Балтии напрямую участвуют в подготовке атак украинских дронов на Санкт-Петербург, назвав это пересечением линии между прокси-конфликтом и прямой войной. Также 3 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что состояние четырёх пострадавших при атаке беспилотников оценивается как стабильное, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
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