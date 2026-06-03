«Все знают»: На Западе заявили о прямом участии стран Балтии в атаках на Петербург

Прибалтийские государства напрямую участвовали в подготовке атаки украинских дронов на Санкт-Петербург. С таким обвинением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X.

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках, поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Всё это обернётся катастрофой», — написал он.

Вместе с тем Эстония, Латвия и Литва отрицают предоставление своей территории для ударов по России. Однако ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что маршруты пролёта БПЛА требуют как минимум согласия руководства тех стран, над которыми они проходят. Соседние государства он назвал соучастниками этих атак.

Напомним, что Санкт-Петербург ранним утром пережил массированный налёт беспилотников, удары пришлись сразу по нескольким районам города. Силы противовоздушной обороны сбили 50 вражеских дронов. Атаке подверглись инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В правительстве Северной столицы подтвердили факт нападения. Среди населения есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь, но жертв удалось избежать. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ вынесла жёсткое предупреждение странам Прибалтики из-за предоставления воздушного пространства для украинских беспилотников, атакующих российские регионы.