Власти Ленобласти оценили ущерб после ночной атаки дронов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал последствия ночной атаки на регион. По официальным данным, силами противовоздушной обороны в небе были перехвачены 59 беспилотных летательных аппаратов.

Основной удар пришёлся на Лужский район. Там падение фрагментов дронов привело к повреждению четырёх частных жилых строений. Специалисты оценивают ущерб как незначительный.

Глава области уточнил, что в ходе инцидента никто из жителей не пострадал. По предварительным сведениям, в остальных муниципальных образованиях региона обошлось без разрушений и раненых.

На местах происшествия продолжают работать профильные службы, оценивающие обстановку. Ситуация находится на контроле у властей, дополнительные подробности пока не сообщаются.