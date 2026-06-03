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Регион
3 июня, 06:47

Власти Ленобласти оценили ущерб после ночной атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал последствия ночной атаки на регион. По официальным данным, силами противовоздушной обороны в небе были перехвачены 59 беспилотных летательных аппаратов.

Основной удар пришёлся на Лужский район. Там падение фрагментов дронов привело к повреждению четырёх частных жилых строений. Специалисты оценивают ущерб как незначительный.

Глава области уточнил, что в ходе инцидента никто из жителей не пострадал. По предварительным сведениям, в остальных муниципальных образованиях региона обошлось без разрушений и раненых.

На местах происшествия продолжают работать профильные службы, оценивающие обстановку. Ситуация находится на контроле у властей, дополнительные подробности пока не сообщаются.

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших в сторону Москвы
Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших в сторону Москвы

Напомним, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Азовского моря. Несколько БПЛА были сбиты в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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Оксана Попова
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