Власти Ленобласти оценили ущерб после ночной атаки дронов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал последствия ночной атаки на регион. По официальным данным, силами противовоздушной обороны в небе были перехвачены 59 беспилотных летательных аппаратов.
Основной удар пришёлся на Лужский район. Там падение фрагментов дронов привело к повреждению четырёх частных жилых строений. Специалисты оценивают ущерб как незначительный.
Глава области уточнил, что в ходе инцидента никто из жителей не пострадал. По предварительным сведениям, в остальных муниципальных образованиях региона обошлось без разрушений и раненых.
На местах происшествия продолжают работать профильные службы, оценивающие обстановку. Ситуация находится на контроле у властей, дополнительные подробности пока не сообщаются.
Напомним, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Азовского моря. Несколько БПЛА были сбиты в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
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