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3 июня, 05:15

В Санкт-Петербурге отразили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Ранним утром Санкт-Петербург подвергся налёту беспилотников. Под ударом оказались инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города.

В региональном правительстве подтвердили факт нападения. Согласно официальному заявлению, «объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА».

В результате инцидента есть пострадавшие среди населения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жертв нет.

Для координации действий всех профильных ведомств в Северной столице развернут оперативный штаб. Возглавил его работу губернатор Александр Беглов.

Сейчас на повреждённых площадках продолжается ликвидация последствий случившегося.

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50
Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50

Напомним, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Азовского моря.

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Оксана Попова
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