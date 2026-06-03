В Санкт-Петербурге отразили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Ранним утром Санкт-Петербург подвергся налёту беспилотников. Под ударом оказались инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах города.

В региональном правительстве подтвердили факт нападения. Согласно официальному заявлению, «объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА».

В результате инцидента есть пострадавшие среди населения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Жертв нет.

Для координации действий всех профильных ведомств в Северной столице развернут оперативный штаб. Возглавил его работу губернатор Александр Беглов.

Сейчас на повреждённых площадках продолжается ликвидация последствий случившегося.