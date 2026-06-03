Беглов рассказал о состоянии пострадавших петербуржцев из-за удара БПЛА

Состояние четырёх человек, пострадавших после атаки беспилотников в Санкт-Петербурге, оценивается как стабильное. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в MAX.

Пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинскую помощь. Данных об ухудшении их состояния не приводится. Работу городских служб координирует оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова. Он также отвечает за межведомственное взаимодействие после атаки БПЛА.

Как уже писал Life.ru, Петербург пережил массированную атаку беспилотников. Удары пришлись по инфраструктурным объектам в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Власти города сообщали о нескольких пострадавших, погибших удалось избежать. Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб, к работе подключили экстренные службы. Позже стало известно, что техногенные последствия налёта уже устранены.

Сообщалось, что дроны двигались в сторону Петербурга через страны Прибалтики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила страны Балтии о недопустимости предоставления воздушного пространства для таких атак.