Повреждения небольшие: Губернатор Ленобласти рассказал об ущербе после атаки ВСУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ прокомментировал последствия ночной атаки украинских беспилотников на регион. По его словам, было сбито 59 БПЛА.

Глава области сообщил, что промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры не получили повреждений. Пострадавших среди жителей, по его данным, также нет.

Основной удар пришёлся на Лужский район. Там осколки сбитых дронов задели несколько частных домов. Дрозденко уточнил, что речь идёт о небольших повреждениях: после уничтожения беспилотников в воздухе фрагменты разлетелись и посекли строения. По словам губернатора, начало атаки застало его ночью во время телефонного разговора. Уже через несколько минут ему доложили о подлёте дронов.

В ночь на 3 июня беспилотники также сбивали и над Санкт-Петербургом. Губернатор Александр Беглов сообщал о нескольких пострадавших и создании оперативного штаба для ликвидации последствий атаки на инфраструктурные объекты города. Дроны двигались в сторону Петербурга через страны Прибалтики. Есть пострадавшие. Американский журналист Джексон Хинкл назвал действия Украины угрозой глобальной безопасности.