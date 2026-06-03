Несколько человек пострадали после атаки украинских БПЛА на Петербург

Несколько жителей Санкт-Петербурга пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на объекты городской инфраструктуры. Данное заявление сделала пресс-служба администрации губернатора.

По данным властей, всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших в результате налёта нет.

Напомним, что Санкт-Петербург минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО перехватили около 50 вражеских дронов, однако без последствий не обошлось. В Северной столице под удар попали инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В городском правительстве подтвердили факт нападения. Губернатор Александр Беглов лично возглавил развёрнутый в городе оперативный штаб.