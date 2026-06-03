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3 июня, 09:34

Несколько человек пострадали после атаки украинских БПЛА на Петербург

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько жителей Санкт-Петербурга пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на объекты городской инфраструктуры. Данное заявление сделала пресс-служба администрации губернатора.

По данным властей, всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших в результате налёта нет.

Власти Ленобласти оценили ущерб после ночной атаки дронов
Власти Ленобласти оценили ущерб после ночной атаки дронов

Напомним, что Санкт-Петербург минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО перехватили около 50 вражеских дронов, однако без последствий не обошлось. В Северной столице под удар попали инфраструктурные объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В городском правительстве подтвердили факт нападения. Губернатор Александр Беглов лично возглавил развёрнутый в городе оперативный штаб.

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Юлия Сафиулина
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