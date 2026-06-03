«Болеть некогда, 350 млрд ждут»: Губернатор Ленобласти приехал на ПМЭФ с больной ногой

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, несмотря на травму ноги, приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Как передаёт 78.ru, глава региона недавно перенёс операцию, но больничный брать не стал.

Губернатор Ленобласти приехал на ПМЭФ, несмотря на травму. Видео © 78.ru

«Губернаторы не берут больничные. Болеть некогда. Очень большая программа», — пояснил Дрозденко, упомянув, что в этом году планируется подписать контракты на сумму около 350 миллиардов рублей.

Основные соглашения ожидаются в среду и четверг, когда, по словам губернатора, участие в форуме обходится дешевле, чем в день пленарного заседания. Чтобы попасть на выступление президента Владимира Путина, Дрозденко намерен приехать заранее.

Ранее Life.ru писал, что на стенде Киргизии на ПМЭФ исполнили народную песню о Родине, любви и матери. Всего на форуме представлено рекордное количество стран с собственными экспозициями – четыре.