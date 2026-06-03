«Песня о Родине и матери»: Чем удивила Киргизия гостей ПМЭФ на своём первом стенде

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году Киргизия впервые продемонстрировала свой национальный стенд. Всего на форуме представлено рекордное количество стран с собственными экспозициями – четыре.

На стенде Киргизии на ПМЭФ исполнили народную песню о Родине, любви и матери. Видео © Life.ru

В рамках презентации стенда Киргизии для Life.ru прозвучала народная песня, посвящённая Родине, любви и материнству.

Сегодня в Петербурге стартовал экономический форум, и уже на входе гостей ждал сюрприз. Встречать участников вышли два нарядных робота. Одна — миниатюрная балерина с брендовой сумочкой через плечо. Второй — её кавалер, облачённый в строгий деловой костюм.