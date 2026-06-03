От носков до чайных пар: что продают в фирменном магазине ПМЭФ в этом году

На ПМЭФ в этом году снова сделали ставку на фирменный мерч: у форума работает отдельный SPIEF SHOP, где продают одежду, аксессуары и сувениры с символикой мероприятия.

В продаже заметили базовые вещи на каждый день — футболки, худи и толстовки. Цвета выдержаны в фирменной палитре форума: синий, белый, серый и чёрный. На части одежды нанесён лаконичный принт SPIEF и графические элементы в стиле айдентики форума.

Есть и более мелкие позиции: брелоки, носки, ленты для бейджей, ручки и блокноты. Такой мерч обычно разбирают как сувениры с форума или как корпоративные подарки для участников.

На ПМЭФ-2026 показали фирменный мерч форума. Видео © Life.ru

Отдельная часть ассортимента — предметы для дома и офиса. На полках показали кружки, чайные пары, термобутылки, ежедневники и обложки. Всё оформлено в той же спокойной деловой стилистике: без яркого принта, но с узнаваемыми элементами ПМЭФ.

Также в магазине есть кепки и шоперы. Судя по кадрам, организаторы сделали не только классические сувениры «на память», но и вещи, которые можно использовать после форума — от одежды до посуды и канцелярии.

Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года и давно стал не только деловой площадкой, но и большим имиджевым событием для участников, компаний и официальных делегаций. В 2026 году форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

На этом фоне фирменный магазин выглядит не просто точкой с сувенирами, а частью общей айдентики ПМЭФ. Мерч здесь работает как знак присутствия на форуме: его покупают на память, в подарок коллегам или как деловой аксессуар после поездки.