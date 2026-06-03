Они ищут счастье! Нарядные роботы покорили гостей ПМЭФ

В Петербурге стартовал экономический форум, и уже на входе гостей ждал сюрприз. Встречать участников вышли два нарядных робота.

Роботы балерина и кавалер на ПМЭФ-2026. Видео © Life.ru

Одна — миниатюрная балерина с брендовой сумочкой через плечо. Второй — её кавалер, облачённый в строгий деловой костюм. Вместе они с первых минут задают тон форума.

Механическая парочка не скупится на эмоции: посылает публике воздушные поцелуи и признаётся, что «ищет счастья». Журналистов железные гости ни капли не стесняются, но вопросов от прессы всё же побаиваются. Поэтому просят заранее согласовывать их с «секьюрити» — на всякий случай.