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3 июня, 06:54

Они ищут счастье! Нарядные роботы покорили гостей ПМЭФ

На ПМЭФ-2026 гостей встречают робот-балерина с сумкой и её спутник в костюме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербурге стартовал экономический форум, и уже на входе гостей ждал сюрприз. Встречать участников вышли два нарядных робота.

Роботы балерина и кавалер на ПМЭФ-2026. Видео © Life.ru

Одна — миниатюрная балерина с брендовой сумочкой через плечо. Второй — её кавалер, облачённый в строгий деловой костюм. Вместе они с первых минут задают тон форума.

Механическая парочка не скупится на эмоции: посылает публике воздушные поцелуи и признаётся, что «ищет счастья». Журналистов железные гости ни капли не стесняются, но вопросов от прессы всё же побаиваются. Поэтому просят заранее согласовывать их с «секьюрити» — на всякий случай.

В Санкт-Петербурге начинает работу 29-й международный экономический форум
В Санкт-Петербурге начинает работу 29-й международный экономический форум

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Дарья Денисова
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