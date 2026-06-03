В Санкт-Петербурге начинает работу 29-й международный экономический форум

С 3 по 6 июня 2026 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге пройдёт XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главная тема форума: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом Президента Российской Федерации. Организатор — Фонд «Росконгресс».

Ключевые факты

Участие: Более 130 стран и территорий подтвердили своё участие. Ожидается присутствие глав государств, руководителей правительств, представителей международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества.

Страна-гость: Саудовская Аравия (приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений).

Пленарное заседание: запланировано на 5 июня. С большой речью выступит президент России Владимир Путин.

Форум традиционно служит площадкой для обсуждения актуальных вопросов глобальной экономики, поиска новых моделей международного сотрудничества и заключения деловых соглашений.

Портал Life.ru традиционно ведёт подробное освещение Петербургского международного экономического форума, публикуя оперативные новости, репортажи и материалы с площадки мероприятия.