ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:00

Пленарка, встречи, общение со СМИ: В Кремле озвучили программу Путина на ПМЭФ-2026

В Кремле озвучили программу Путина на ПМЭФ-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ.

Так, 4 июня в рамках форума Путин проведёт традиционную встречу с главами международных агентств. Она состоится в Константиновском дворце. Также вечером 4 июня Владимир Путин встретится с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры примут участие в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока АЭС в республике.

Центральным мероприятием станет пленарное заседание ПМЭФ в пятницу, 5 июня. По словам Ушакова, ожидается большая речь президента. Также в пленарке примут участие лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель главы КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд. Каждый выступит с докладом, после чего состоится дискуссия.

После завершения заседания состоится беседа Путина с зампредседателя КНР, ожидается, что будут обсуждаться итоги майского визита российского лидера в Китай.

Интрига ПМЭФ: Life.ru публикует видео с новыми Aurus, которые спрятали под чехлы до презентации
Интрига ПМЭФ: Life.ru публикует видео с новыми Aurus, которые спрятали под чехлы до презентации

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ
  • ПМЭФ-2026
  • Юрий Ушаков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar