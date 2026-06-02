Пленарка, встречи, общение со СМИ: В Кремле озвучили программу Путина на ПМЭФ-2026

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ.

Так, 4 июня в рамках форума Путин проведёт традиционную встречу с главами международных агентств. Она состоится в Константиновском дворце. Также вечером 4 июня Владимир Путин встретится с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры примут участие в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока АЭС в республике.

Центральным мероприятием станет пленарное заседание ПМЭФ в пятницу, 5 июня. По словам Ушакова, ожидается большая речь президента. Также в пленарке примут участие лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель главы КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд. Каждый выступит с докладом, после чего состоится дискуссия.

После завершения заседания состоится беседа Путина с зампредседателя КНР, ожидается, что будут обсуждаться итоги майского визита российского лидера в Китай.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».