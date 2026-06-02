ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 09:28

Интрига ПМЭФ: Life.ru публикует видео с новыми Aurus, которые спрятали под чехлы до презентации

Life.ru снял на видео новые автомобили Aurus, который презентуют на ПМЭФ-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Петербургском международном экономическом форуме состоится презентации двух новых автомобилей из линейки Aurus. Life.ru снял видео с машинами. Пока новинка накрыта от зрителей чехлами.

Новые Aurus, который покажут на ПМЭФ-2026. Видео © Life.ru

Ранее стало известно, что на ПМЭФ-2026 презентуют Aurus Senat и Senat Long.

«Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях обновленных Aurus Senat и Aurus Senat Long будут представлены в дни проведения Петербургского международного экономического форума в рамках работы выставочных экспозиций бренда»,— рассказывали в пресс-службе бренда.

Серия автомобилей Aurus — это первый российский бренд автомобилей класса «люкс», созданный в рамках государственного проекта «Кортеж». Разработкой автомобилей на единой модульной платформе с 2013 года занимался институт НАМИ, а их публичный дебют состоялся в 2018 году во время инаугурации президента России. Название бренда образовано от латинского aurum (золото) и Russia (Россия). В линейку входят флагманский седан и лимузин Senat, представительский внедорожник Komendant, а также микроавтобус Arsenal, которые оснащаются гибридной силовой установкой на базе V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Султан Малайзии Ибрагим получил лимузин Aurus Senat в подарок
Султан Малайзии Ибрагим получил лимузин Aurus Senat в подарок

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»: в программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Молодёжный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», культурный фестиваль «Петербургские сезоны», Спортивные игры ПМЭФ. Организатор — Фонд Росконгресс.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Только на LIFE
  • Авто
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar