Aurus представит на ПМЭФ обновлённые модели седана и лимузина Senat

Российский автомобильный бренд Aurus покажет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) две обновлённые модели. Информацией делится Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу производителя. Речь идёт о седане Senat и лимузине Senat Long.

«Стоимость моделей и дата старта продаж пока не разглашается», — рассказал собеседник издания.

Машины представят в Пассаже Экспофорума и павильоне Гаража особого назначения ФСО России. Aurus Senat публично появился в 2024 году, когда проходила инаугурация президента РФ Владимира Путина. Сейчас машину покажут в серийной версии.

Вторая премьера — это обновлённый Aurus Senat Long. Это авто пока ещё не видел никто. По словам разработчиков, конструкция претерпела существенные изменения. Также производитель постарался найти баланс между функциональностью и статусностью машины.

Ранее малайзийский султан Ибрагим вернулся из Москвы не только с впечатлениями от Парада Победы, но и с новым автомобилем. Монарх приобрёл лимузин российской марки Aurus Senat.