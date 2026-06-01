От панорамы до коррозии: какие слабые места всплыли у китайских авто спустя 2-3 года в России

Китайские автомобили в России проходят первую серьёзную проверку временем. После 2–3 лет эксплуатации владельцы всё чаще сталкиваются с дорогими запчастями, долгим ремонтом и падением цен на вторичном рынке. О неприятных сюрпризах пишет 72.RU.

Ещё недавно машины из КНР привлекали покупателей богатым оснащением за умеренные деньги: большими экранами, панорамами, вентиляцией сидений, камерами и адаптивным круизом. Но теперь, когда у первых владельцев заканчивается гарантия, на первый план выходит не эффектный салон, а стоимость обслуживания.

Автоэксперт Константин Ожогин отмечает, что сервисная инфраструктура ряда китайских марок не всегда успевает за быстрым ростом продаж. Особенно болезненными оказались кузовные детали, оптика, электроника и сложные блоки управления.

После даже небольшого ДТП владелец может неделями ждать фару, бампер или нужный модуль. Отдельная проблема — ключи и электроника: для некоторых моделей требуется дилерское оборудование и сложное программирование, поэтому потеря брелока превращается в дорогой и долгий квест.

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев добавил, что владельцы жалуются на коррозию из-за реагентов и перепадов температур, проблемы с карданным валом, сбои электроники, слабую подвеску у ряда моделей, скрипы, шумы и высокий расход топлива. У некоторых машин также возникают вопросы к герметизации кузова и качеству пластиковых элементов салона.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что ценовая политика китайских автопроизводителей в России в 2025 году стала беспрецедентно агрессивной. По его словам, размер скидок на некоторые модели из КНР доходил до миллиона рублей, что значительно обострило конкуренцию на рынке.