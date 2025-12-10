Глава «АвтоВАЗа» возмущён китайским демпингом, «перешедшим все границы»

Ценовой демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке в 2025 году перешёл все мыслимые границы, скидки на отдельные модели достигали одного миллиона рублей. Данное заявление сделал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью изданию «Ведомости», отметив, что даже в таких условиях автомобили Lada сохраняют более доступную цену, чем импорт из КНР.

Соколов подчеркнул, что китайские производители работают в несопоставимых финансовых условиях. Они не находятся под санкциями и пользуются низкой ключевой ставкой в 3%, а также прямой государственной поддержкой экспорта. Российский автопром, по его словам, после ухода западных концернов три года назад столкнулся с дефицитом и вынужден был перестраивать всю цепочку поставок.

«Мы действительно готовы поставить без всяких квот автомобилей столько, сколько это нужно нашему покупателю, — будь то в сегменте такси, каршеринга или в других типах перевозок. А что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешёл все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до 1 миллиона рублей. Но даже в такой ситуации автомобили LADA в любом салоне продаются существенно дешевле китайских», — сказал он.

Глава компании отметил, что «АвтоВАЗ» оказывает услугу населению в рамках действующей транспортной модели, предлагая локализованные и экономичные в обслуживании автомобили. Он подтвердил готовность поставлять машины без квот для такси, каршеринга и других нужд, хотя предпочтительными для предприятия остаются жёсткие контракты по принципу take-or-pay, которые пока не нашли применения. Финансовые итоги 2025 года, по прогнозу Соколова, станут для компании четвёртыми подряд безубыточными.

Ранее Максим Соколов анонсировал предстоящее повышение цен на автомобили Lada. Он объяснил это решение объективным ростом себестоимости производства, который больше не позволяет удерживать прежний уровень цен. Соколов отметил, что предыдущая индексация в январе 2025 года составила менее двух процентов, что значительно отставало от официальной инфляции. По его словам, дальнейшее сдерживание цен стало невозможным.