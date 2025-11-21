«АвтоВАЗ» сообщил о предстоящей индексации цен на Lada

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выступая на полях форума «Транспорт России», анонсировал предстоящую индексацию стоимости автомобилей Lada. Он обосновал это решение объективным фактором — ростом фактической себестоимости производства.

В рамках своего комментария глава компании отметил, что предыдущее изменение цен, зафиксированное в январе 2025 года и составившее менее 2%, существенно отставало от официальных показателей инфляции. Соколов подчеркнул, что дальнейшее удержание стоимости в прежних рамках стало нереалистичным из-за совокупности факторов: удорожания импортных компонентов и значительного давления на рынок, создаваемого агрессивным ценовым демпингом со стороны китайских складских запасов. По его убеждению, ценовая политика должна коррелировать с реальными производственными издержками.

Напомним, что в январе 2025 года «АвтоВАЗ» уже вносил корректировки в прайс-листы двух моделей — Lada Granta и Niva Legend, что привело к среднему увеличению цен на 1,8%.

Ранее Life.ru сообщал, что на российском рынке может появиться новая Lada Salut. Компания в настоящее время занимается оформлением всей необходимой документации для регистрации товарного знака. Под этим брендом планируется выпускать не только автомобили, но и запасные части, а также различные аксессуары.