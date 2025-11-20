Автоэксперт спрогнозировал заполнение рынка России праворульными авто
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TZIDO SUN
Российский авторынок могут заполнить праворульные автомобили малой мощности после ухода китайских брендов. Об этом заявил автоэксперт Андрей Тростин.
По его данным, повышение утильсбора и изменения правил ввоза создали условия для появления машин мощностью до 120-160 лошадиных сил.
«Из-за нововведений, при которых утильсбор рассчитывается исходя из мощности авто, Россия может забыть о гибридах и электромобилях», — пояснил специалист в беседе с «Постньюс».
Он пояснил, что в данный момент поставки китайских автомобилей сократились на 58%, а крупные партии машин застряли на границе. Средняя цена автомобиля в России достигла 3,35 млн рублей, и снижения стоимости в ближайшее время не ожидается. В связи с этим эксперт прогнозирует, что рынок адаптируется через ввоз компактных праворульных моделей.
Напомним, что новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка будет определяться объёмом двигателя. Для авто мощностью до 160 лошадиных сил сохранятся льготные правила. Таможенные органы сообщили, что в Россию завезли почти 40 тысяч иномарок с пробегом за месяц.
