17 ноября, 07:38

Очереди на ввоз авто в Россию из-за утильсбора сохранятся до конца ноября

Обложка © freepik / standret

На границе с Россией по-прежнему сохраняются очереди из импортных автомобилей, которые возникли после изменения правил расчёта утильсбора. Опасаясь роста цен, покупатели пытаются успеть ввезти авто в страну до вступления нововведений в силу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров.

«Большинство опрошенных дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идёт транзит из Китая», — отмечается в публикации.

Тем не менее в ФТС сообщают, что пиковые нагрузки уже прошли и все КПП работают в штатном режиме. Однако дилеры прогнозируют, что очереди ещё сохранятся до конца ноября. Как утверждает руководитель Независимой сервисной компании Олег Черников, на границе с Казахстаном ожидают проезда около 9 тысяч большегрузов. А вот в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что «наплыв есть», но основные заторы уже позади. В ФТС заверили, что делают вс1 возможное, чтобы быстрее разгрузить КПП.

Автоэксперт объяснил, почему утильсбор не гарантирует падения цен на машины

Напомним, что новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка будет определяться объёмом двигателя. Для авто мощностью до 160 лошадиных сил сохранятся льготные правила. Таможенные органы сообщили, что в Россию завезли почти 40 тысяч иномарок с пробегом за месяц.

Татьяна Миссуми
