Очереди на ввоз авто в Россию из-за утильсбора сохранятся до конца ноября
На границе с Россией по-прежнему сохраняются очереди из импортных автомобилей, которые возникли после изменения правил расчёта утильсбора. Опасаясь роста цен, покупатели пытаются успеть ввезти авто в страну до вступления нововведений в силу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров.
«Большинство опрошенных дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идёт транзит из Китая», — отмечается в публикации.
Тем не менее в ФТС сообщают, что пиковые нагрузки уже прошли и все КПП работают в штатном режиме. Однако дилеры прогнозируют, что очереди ещё сохранятся до конца ноября. Как утверждает руководитель Независимой сервисной компании Олег Черников, на границе с Казахстаном ожидают проезда около 9 тысяч большегрузов. А вот в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» полагают, что «наплыв есть», но основные заторы уже позади. В ФТС заверили, что делают вс1 возможное, чтобы быстрее разгрузить КПП.
Напомним, что новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка будет определяться объёмом двигателя. Для авто мощностью до 160 лошадиных сил сохранятся льготные правила. Таможенные органы сообщили, что в Россию завезли почти 40 тысяч иномарок с пробегом за месяц.
