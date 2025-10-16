Новая Lada Salut может повиться на российском рынке
Обложка © ТАСС / Павел Ворожцов
АвтоВАЗ начал подготовку к производству новой модели автомобиля под названием Lada Salut. Соответствующую информацию передаёт SHOT ПРОВЕРКА.
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию названия Lada Salut. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Как сообщает телеграм-канал, компания в настоящее время занимается оформлением всей необходимой документации для регистрации товарного знака. Под этим брендом планируется выпускать не только автомобили, но и запасные части, а также различные аксессуары. Дополнительно будет организовано обслуживание мультимедийных систем для транспортных средств.
Ранее Life.ru сообщал, что АвтоВАЗ приступил к государственным сертификационным испытаниям своего нового кроссовера Lada Azimut. В дальнейшем это позволит получить «Одобрение типа транспортного средства», чтобы запустить продажу автомобилей в России. В течение ближайших полутора месяцев произведут уже первую партию из 16 машин.
