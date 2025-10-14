Разорительно: Стала известна стоимость эксплуатации Lada Vesta в такси на 3 года

Использование автомобиля Lada Vesta в качестве такси сопряжено со значительными финансовыми затратами, которые за три года эксплуатации могут достичь почти 4 миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики компании «НАПИ».

Согласно исследованию, каждый километр пробега этой модели в режиме такси обходится в 11,09 рубля. За трёхлетний период совокупные расходы оцениваются в 3,98 млн рублей, из которых примерно 1,8 млн рублей составит горючее, а ещё около 61 тысячи рублей уйдёт на приобретение покрышек.

Расчёты выполнялись для организации, работающей в Москве с ежегодным пробегом в 120 000 километров. Для анализа была выбрана Lada Vesta в комплектации «Comfort’24» с автоматической трансмиссией и двигателем 1.6 литра мощностью 106 л.с., первоначальная стоимость которой составляла 1,55 млн рублей.

Специалисты уточнили, что автомобиль был получен по лизинговому договору на три года с годовой процентной ставкой 26%. За это время была дважды произведена замена всесезонных шин марки Triangle.

В структуре расходов также учитывались амортизационные отчисления и страховые платежи. По итогам трёх лет работы в такси остаточная стоимость данного автомобиля была определена в 1,19 млн рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что на новых Lada Largus 2025 года была выявлена проблема с рулевым управлением: на малых пробегах (5-10 тыс. км) руль начинает закусывать и тяжело проворачиваться на холодную. Дилеры, не справляясь с наплывом жалоб, отсылают клиентов к «АвтоВАЗу». Заводской сервис предлагает в качестве решения залить более вязкую жидкость в гидроусилитель, но владельцы утверждают, что такой ремонт проблему по-настоящему не устраняет.