Китайский авторынок пережил самое резкое падение продаж за последние 10 месяцев

Рынок новых автомобилей в Китае в ноябре пережил самое значительное падение за последние 10 месяцев. Об этом информирует агентство Reuters, публикуя свежие данные китайской Автомобильной ассоциации (CAAM).

Продажи сократились на 8,5% по сравнению с ноябрём прошлого года, составив 2,24 миллиона машин. Для сравнения, в октябре снижение было почти незаметным и находилось на уровне 0,8%. Главной причиной провала стал обвал продаж моделей с бензиновыми моторами, который достиг 22%. В то же время спрос на электромобили и гибриды продолжил расти, показав прирост в 4,2%.

Хотя в CAAM сохраняют годовой прогноз на рост рынка в 5%, аналитики банка CMBI настроены менее оптимистично в отношении 2026 года. По их мнению, существенного роста в следующем году ожидать не стоит, а объёмы продаж, вероятно, зафиксируются на достигнутых отметках.

Пессимизм экспертов связан с сокращением поддержки от государства в виде субсидий на покупку «зелёных» автомобилей. Производители могут частично компенсировать этот эффект собственными программами скидок.

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании заработали 1,6 триллиона в России и вывели большую часть в КНР. Такого показателя они смогли достичь за первые девять месяцев 2025 года. Полученная выручка составила целых 60% от всего оборота рынка, объём которого оценивается в 2,7 триллиона рублей.