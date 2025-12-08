Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 13:51

Китайский авторынок пережил самое резкое падение продаж за последние 10 месяцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Рынок новых автомобилей в Китае в ноябре пережил самое значительное падение за последние 10 месяцев. Об этом информирует агентство Reuters, публикуя свежие данные китайской Автомобильной ассоциации (CAAM).

Продажи сократились на 8,5% по сравнению с ноябрём прошлого года, составив 2,24 миллиона машин. Для сравнения, в октябре снижение было почти незаметным и находилось на уровне 0,8%. Главной причиной провала стал обвал продаж моделей с бензиновыми моторами, который достиг 22%. В то же время спрос на электромобили и гибриды продолжил расти, показав прирост в 4,2%.

Хотя в CAAM сохраняют годовой прогноз на рост рынка в 5%, аналитики банка CMBI настроены менее оптимистично в отношении 2026 года. По их мнению, существенного роста в следующем году ожидать не стоит, а объёмы продаж, вероятно, зафиксируются на достигнутых отметках.

Пессимизм экспертов связан с сокращением поддержки от государства в виде субсидий на покупку «зелёных» автомобилей. Производители могут частично компенсировать этот эффект собственными программами скидок.

Артемий Лебедев в беседе с Life.ru предположил, чем вдохновлялись создатели новой Lada Azimut
Артемий Лебедев в беседе с Life.ru предположил, чем вдохновлялись создатели новой Lada Azimut

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании заработали 1,6 триллиона в России и вывели большую часть в КНР. Такого показателя они смогли достичь за первые девять месяцев 2025 года. Полученная выручка составила целых 60% от всего оборота рынка, объём которого оценивается в 2,7 триллиона рублей.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Китай
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar