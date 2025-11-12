Китайские автокомпании заработали 1,6 трлн в России и вывели большую часть в КНР

Китайские автопроизводители стремительно наращивают свою долю на российском рынке. По данным «Автостат Инфо», за первые девять месяцев 2025 года их совокупная выручка достигла 1,6 трлн рублей, составив около 60% всего оборота рынка, объём которого оценивается в 2,7 трлн рублей.

Лидерство среди «китайцев» удерживают Haval (305 млрд рублей), Chery (244 млрд) и Geely (233 млрд), за ними следуют Changan, Jetour и Tank. Наиболее востребованными моделями стали Haval Jolion, Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Несмотря на впечатляющие показатели, значительная часть прибыли уходит в Китай. Аналитики SBS Consulting оценивают долю средств, остающихся в России (налоги, логистика, обслуживание), лишь в 40-60%. Экономист Михаил Делягин характеризует текущую модель сборки китайских автомобилей в России как «колониальную», где РФ получает налоги и рабочие места, а основная прибыль уходит за рубеж, при этом развитие отечественного автопрома сдерживается.

Хотя некоторые китайские бренды начинают инвестировать в локальные проекты, общая зависимость России от китайских производителей продолжает расти, а восстановление баланса видится отдалённой перспективой. На фоне этого, обороты российских представительств ранее доминировавших на рынке Toyota, Kia, Hyundai и BMW существенно сократились в 2023 году.

Ранее стало известно, что дилеры китайских автомобилей применяют программные решения для временного снижения мощности двигателей при импорте машин в Россию. Эта схема позволяет сократить размер утилизационного сбора без физического вмешательства в конструкцию автомобиля. Мощность корректируется путём чип-инжиниринга.