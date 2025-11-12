«Аварийный режим»: Доводчики «убили» новый китайский электромобиль россиянина
SHOT ПРОВЕРКА: Новый Lixiang L6 вышел из строя после установки доводчиков дверей
Новый китайский электромобиль Lixiang L6 перестал функционировать после установки доводчиков дверей в сервисном центре. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на экране появилась «критическая ошибка», а машина перестала распознавать батарею и не принимала заряд.
Новый «китаец» превратился в «кирпич» после того, как мастера ремонтировали двери. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По словам владельца, специалисты сервиса потратили около восьми часов, пытаясь устранить неисправность, но безрезультатно. В итоге машину пришлось оставить на ремонт.
Через несколько дней причина поломки была найдена: один из установленных доводчиков, поставляемых дилером, оказался с заводским браком. Нарушение в схеме проводов этого компонента привело к тому, что Lixiang L6 перешёл в «аварийный режим», сделав его временно непригодным для эксплуатации.
