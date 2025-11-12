Россия и США
12 ноября, 06:42

«Аварийный режим»: Доводчики «убили» новый китайский электромобиль россиянина

SHOT ПРОВЕРКА: Новый Lixiang L6 вышел из строя после установки доводчиков дверей

Обложка © Wikipedia

Новый китайский электромобиль Lixiang L6 перестал функционировать после установки доводчиков дверей в сервисном центре. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на экране появилась «критическая ошибка», а машина перестала распознавать батарею и не принимала заряд.

Новый «китаец» превратился в «кирпич» после того, как мастера ремонтировали двери. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам владельца, специалисты сервиса потратили около восьми часов, пытаясь устранить неисправность, но безрезультатно. В итоге машину пришлось оставить на ремонт.

Через несколько дней причина поломки была найдена: один из установленных доводчиков, поставляемых дилером, оказался с заводским браком. Нарушение в схеме проводов этого компонента привело к тому, что Lixiang L6 перешёл в «аварийный режим», сделав его временно непригодным для эксплуатации.

Ранее стало известно, что производство автомобилей Lada Largus идёт по графику и без каких-либо перебоев. Выпуск популярных универсалов не прекращался. В настоящее время «АвтоВАЗ» активно готовится к проведению соответствующей сервисной кампании.

