«Аварийный режим»: Доводчики «убили» новый китайский электромобиль россиянина

Новый китайский электромобиль Lixiang L6 перестал функционировать после установки доводчиков дверей в сервисном центре. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, на экране появилась «критическая ошибка», а машина перестала распознавать батарею и не принимала заряд.

Новый «китаец» превратился в «кирпич» после того, как мастера ремонтировали двери. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам владельца, специалисты сервиса потратили около восьми часов, пытаясь устранить неисправность, но безрезультатно. В итоге машину пришлось оставить на ремонт.

Через несколько дней причина поломки была найдена: один из установленных доводчиков, поставляемых дилером, оказался с заводским браком. Нарушение в схеме проводов этого компонента привело к тому, что Lixiang L6 перешёл в «аварийный режим», сделав его временно непригодным для эксплуатации.

