«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении продаж Lada Largus

Производство автомобиля Lada Largus продолжается в запланированных объёмах без каких-либо перерывов. Об этом сообщила пресс-служба компании «АвтоВАЗ», комментируя появившуюся ранее информацию о возможном снятии модели с производства из-за проблем с рулевым управлением.

В официальном заявлении предприятия подчёркивается, что выпуск универсалов не прекращался. Представители автоконцерна также сообщили, что специалисты провели испытания с использованием технических жидкостей от разных поставщиков и выбрали образец, полностью отвечающий техническим требованиям по вязкости и сохранению характеристик. В настоящее время «АвтоВАЗ» готовит соответствующую сервисную кампанию.

«Производство Lada Largus не прерывалось и продолжается в плановых объёмах», — говорится в сообщении.

Также в компании сообщили о возобновлении продаж ограниченной партии автомобилей Lada Largus, которая ранее требовала дополнительной проверки. Налажены поставки новой технической жидкости в дилерские центры, для которых уже разработаны специальные рекомендации по работе с данной моделью.

Накануне в СМИ появилась информация о возможном прекращении продаж Lada Largus из-за несоответствия стандартам безопасности. Причиной послужили многочисленные нарекания на работу рулевого управления. Владельцы автомобилей жалуются на серьёзные проблемы, особенно в холодное время года. Сообщается, что недуг наиболее остро проявляется на автомобилях Lada Largus 2025 года выпуска с небольшим пробегом.