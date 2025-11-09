Lada Largus может быть снята с продаж из-за проблем с рулевым управлением

Российский автомобиль Lada Largus может быть снят с реализации и признан не соответствующим установленным стандартам безопасности в связи с многочисленными претензиями к работе рулевого управления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно полученным данным, после официального обращения Национального автомобильного союза Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) направило в адрес компании «Автоваз» уведомление о несоответствии выпускаемой продукции требованиям технического регламента. Многочисленные жалобы владельцев автомобилей свидетельствуют о серьёзных проблемах с рулевым управлением, которые особенно проявляются с наступлением холодного времени года — водители отмечают чрезмерное затягивание и «закусывание» руля, что создаёт реальные предпосылки для ДТП.

Lada Largus могут снять с продажи. Фото © Telegram / Mash

На производственной площадке в Ижевске с 21 октября проводятся комплексные проверки компонентов рулевого управления и специализированные тестовые испытания. По окончании этих действий производитель обязан предоставить в регулирующий орган детализированный отчёт о проведённой работе. В официальном документе Росстандарта указывается, что до завершения проверочных мероприятий отечественный автопроизводитель установил ограничения на реализацию всех товарных автомобилей Lada Largus, однако на текущий момент полная остановка продаж не осуществлена.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» в комментарии для Mash пояснили, что на сегодняшний день компания не получала от Росстандарта дополнительных официальных писем после первоначального запроса относительно информации, распространяемой в интернет-пространстве. В настоящее время ведётся подготовка официального ответа на запрос регулирующего органа. Представители автопроизводителя подчеркнули, что в поступившем обращении Росстандарта не содержится каких-либо прямых запретов, а в дилерскую сеть уже направлены соответствующие рекомендации, содержащие механизм устранения и профилактики выявленной конструкционной особенности.

Ранее сообщалось, что особенно остро проблема с рулевым управлением на новых Lada Largus проявляется на машинах 2025 года выпуска с небольшим пробегом (5–10 тысяч км) в холодную погоду, пока не прогреется гидроусилитель. Автодилеры, не справляясь с потоком жалоб, перекладывают ответственность на «АвтоВАЗ», который предлагает заменить жидкость ГУР на более вязкую.