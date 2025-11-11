Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:44

Дилеры уменьшают мощность двигателей авто для ввоза в РФ из Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Dven

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Dven

Дилеры китайских автомобильных марок используют специальное программное обеспечение для временного снижения мощности двигателей при ввозе машин в Россию. Об этом заявил автоэксперт Андрей Тростин в беседе «Постньюс».

По его словам, это позволяет уменьшить сумму утильсбора, при этом физического вмешательства в конструкцию автомобиля не происходит. Тростин уточнил, что изменение мощности осуществляется через чип-инжиниринг — корректировку алгоритмов управления программой двигателя, и в дальнейшем первоначальные характеристики можно легко восстановить.

От омывателя до «антидождя»: Как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой
От омывателя до «антидождя»: Как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой

Ранее сообщалось, что к концу года стоимость ремонта китайских автомобилей в России может значительно возрасти. Эксперт связывает это с планируемым повышением утилизационного сбора, которое затронет как физических, так и юридических лиц. Увеличение утильсбора может сделать нерентабельным ввоз нелокализованных в России китайских моделей, что приведёт к росту цен на автомобили и сокращению импорта.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Китай
  • Новости экономики
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar