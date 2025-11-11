Дилеры уменьшают мощность двигателей авто для ввоза в РФ из Китая

Дилеры китайских автомобильных марок используют специальное программное обеспечение для временного снижения мощности двигателей при ввозе машин в Россию. Об этом заявил автоэксперт Андрей Тростин в беседе «Постньюс».

По его словам, это позволяет уменьшить сумму утильсбора, при этом физического вмешательства в конструкцию автомобиля не происходит. Тростин уточнил, что изменение мощности осуществляется через чип-инжиниринг — корректировку алгоритмов управления программой двигателя, и в дальнейшем первоначальные характеристики можно легко восстановить.

Ранее сообщалось, что к концу года стоимость ремонта китайских автомобилей в России может значительно возрасти. Эксперт связывает это с планируемым повышением утилизационного сбора, которое затронет как физических, так и юридических лиц. Увеличение утильсбора может сделать нерентабельным ввоз нелокализованных в России китайских моделей, что приведёт к росту цен на автомобили и сокращению импорта.