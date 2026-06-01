Водителей предупредили о неочевидной, но опасной поломке в авто после 10 лет эксплуатации

После определённого срока эксплуатации автомобиля водителям стоит задуматься о перезарядке пиропатронов подушек безопасности. Система устроена так, что в момент аварии взрывается пиропатрон и облако газа раскрывает подушку, а срок годности у взрывчатого вещества внутри не бесконечен, предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

Он подчеркнул в беседе с RT, что у разных производителей сроки годности могут различаться, но после десяти лет эксплуатации рассчитывать на то, что подушки сработают, уже не приходится. Процедура переукладки не очень дешёвое удовольствие, но пиропатрон можно перезарядить.

К слову, женщины получают травмы в ДТП значительно чаще мужчин. К такому выводу пришли исследователи Технического университета Граца, изучив данные об авариях в Австрии за 2012–2024 годы.