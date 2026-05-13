13 мая, 14:34

Женщины получают травмы в ДТП намного чаще мужчин — учёные выяснили неожиданную причину

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Женщины получают травмы в ДТП значительно чаще мужчин. К такому выводу пришли исследователи Технического университета Граца, изучив данные об авариях в Австрии за 2012–2024 годы.

Для анализа отобрали около 20 тысяч ДТП, где в машине находились мужчина и женщина, а пострадал хотя бы один из них.

Согласно выводам учёных, женщины травмировались в 90% таких аварий, мужчины — в 57%. При этом тяжёлые повреждения у женщин фиксировали даже при меньшей скорости столкновения.

Одной из причин эксперты называют особенности автомобильных краш-тестов. Долгое время системы безопасности проверяли на манекенах, рассчитанных на параметры «среднего мужчины», а женские версии фактически были лишь уменьшенными копиями.

Такие модели не учитывают различия в строении тела, из-за чего результаты испытаний могут быть неточными для большинства женщин, указали исследователи.

Дополнительный фактор — посадка. Женщины чаще находятся на пассажирском сиденье, а откинутая спинка или сильно отодвинутое кресло снижают эффективность ремней и подушек безопасности.

Ранее стало известно, что в России планируют расширить перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Причиной для внепланового медицинского обследования могут стать выявленные во время осмотра признаки заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем.

