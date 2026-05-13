Два человека сгорели заживо в салоне машины в результате ДТП в Новосибирске

Ночью в Новосибирске Subaru Legacy на скорости влетел в опору четвёртого моста и загорелся. Внутри находились мужчина и женщина — оба погибли до приезда экстренных служб. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

ДТП произошло в 04:40 на улице Станционной, 4. Спасатели выехали на место сразу после сигнала и прибыли через 11 минут.

«В автомобиле находилось двое человек. К сожалению, к моменту прибытия экстренных служб автомобиль выгорел — мужчина и женщина (личности и возраст устанавливаются) скончались от полученных травм», — сообщили в МАСС.

Очевидцы рассказали, что сами пытались сбить пламя, когда заметили ДТП, но огонь распространился слишком быстро. Прибывшие сотрудники МАСС деблокировали тела погибших и передали их следователям.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве, недалеко от дома 57, столкнулись несколько автомобилей. Водитель автомобиля «шкода» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил две другие машины. В результате аварии один человек получил травмы.