На Кутузовском проспекте автомобиль вылетел на встречку и протаранил две машины

Утром 11 мая на Кутузовском проспекте в Москве, недалеко от дома 57, столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Позже выяснились подробности. В районе дома 47 водитель автомобиля «шкода» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил две другие машины. В результате аварии один человек получил травмы.

На месте происшествия работали городские оперативные службы. Движение в районе ДТП было временно затруднено, автомобилистов призывали выбирать пути объезда. Однако, как уточнили в ведомстве, вскоре проезд полностью освободили.

Ранее сообщалось, что в посёлке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам. Авария случилась в воскресенье днём на шоссе Крамского. Мужчина 38 лет на мотоцикле Honda наехал на мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок не спешился. После столкновения водитель потерял управление и врезался в столб.