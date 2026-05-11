На Кутузовском проспекте автомобиль вылетел на встречку и протаранил две машины
Утром 11 мая на Кутузовском проспекте в Москве, недалеко от дома 57, столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Позже выяснились подробности. В районе дома 47 водитель автомобиля «шкода» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и протаранил две другие машины. В результате аварии один человек получил травмы.
На месте происшествия работали городские оперативные службы. Движение в районе ДТП было временно затруднено, автомобилистов призывали выбирать пути объезда. Однако, как уточнили в ведомстве, вскоре проезд полностью освободили.
Ранее сообщалось, что в посёлке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам. Авария случилась в воскресенье днём на шоссе Крамского. Мужчина 38 лет на мотоцикле Honda наехал на мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок не спешился. После столкновения водитель потерял управление и врезался в столб.
