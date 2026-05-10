Москвичка на Nissan протаранила ресторан возле МГУ

В Москве автомобиль Nissan Murano влетел в ресторан рядом с МГУ. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл на Университетском проспекте. По предварительным данным, женщина за рулём могла перепутать педали. Машина протаранила здание суши-бара. По словам очевидцев, никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль и само заведение.

Местные жители уже начали шутить, что так недовольная клиентка решила расквитаться с рестораном. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее похожее ДТП произошло в московском районе Сокольники. Там элитный Porsche Taycan протаранил забор старинной усадьбы в 5-м Лучевом просеке. Историческое здание некоторые москвичи называют «дачей Берии». На кадрах с места аварии было видно, что дорогая иномарка получила повреждения. Усадьба, в забор которой ранее врезался Porsche Taycan, была построена в начале XX века. Автором проекта стал архитектор Самуил Айзикович. Здание возвели для купца первой гильдии П. Цигеля.