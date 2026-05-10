Названа причина смертельного ДТП с школьным автобусом под Омском

Причиной смертельного ДТП с участием школьного автобуса и грузовика под Омском стал выезд пассажирского транспорта на полосу встречного движения. В аварии погиб один человек и ещё девять получили травмы. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Игорь Триколе.

Сильный удар произошёл на федеральной трассе Тюмень — Омск, где в результате лобового столкновения пострадали пассажиры школьного транспорта и водитель грузовика. По предварительным данным, именно манёвр с выездом на встречную полосу стал ключевой причиной происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции уточнили обстоятельства инцидента и работают на месте аварии. Движение на участке дороги оказалось осложнено из-за последствий столкновения и работы экстренных служб.