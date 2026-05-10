Омская федерация футбола не знает о турнире, участники которого попали в аварию

Омская областная федерация футбола заявила, что не проводила турниров в Тюкалинске, откуда возвращались школьники, попавшие в ДТП. Об этом заявил глава организации Александр Ивченко.

«Никакого турнира в Тюкалинске не проводилось, по крайне мере мы точно не проводили», — сказал он в разговоре с ТАСС.

При этом источник в правоохранительных органах уточнил, что участниками соревнований были несколько детских команд по мини-футболу и волейболу.

Ранее в прокуратуре Омской области сообщили, что дети возвращались с просмотра кинофильма. Однако позже в надзорном ведомстве также уточнили, что несовершеннолетние были на соревнованиях.