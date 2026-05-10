Омская федерация футбола не знает о турнире, участники которого попали в аварию
Обложка © VK/Управление МВД России по Омской области
Омская областная федерация футбола заявила, что не проводила турниров в Тюкалинске, откуда возвращались школьники, попавшие в ДТП. Об этом заявил глава организации Александр Ивченко.
«Никакого турнира в Тюкалинске не проводилось, по крайне мере мы точно не проводили», — сказал он в разговоре с ТАСС.
При этом источник в правоохранительных органах уточнил, что участниками соревнований были несколько детских команд по мини-футболу и волейболу.
Ранее в прокуратуре Омской области сообщили, что дети возвращались с просмотра кинофильма. Однако позже в надзорном ведомстве также уточнили, что несовершеннолетние были на соревнованиях.
Напомним, в аварии погиб один ребёнок, ещё девять человек пострадали, среди них шестеро детей. Микроавтобус «газель», перевозивший школьников, столкнулся с фурой. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. После ДТП возбуждены уголовные дела о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
