10 мая, 12:49

Дети возвращались из кино: Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом под Омском

Автобус, столкнувшийся с грузовиком под Омском, вёз детей после просмотра фильма

Обложка © «Макс» / УМВД по Омской области

Автобус, который столкнулся с грузовиком в Омской области, вёз детей, которые возвращались после просмотра кинофильма. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Дети возвращались из города Тюкалинска в деревню Малиновка после просмотра кинофильма», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, сопровождающего не было, так как дети ехали на микроавтобусе. При этом в прокуратуре области подчеркнули, что поездка детей была организована по правилам.

Напомним, в результате инцидента пострадали девять человек. Шестерых детей госпитализируют в больницы Омска. Погиб 12-летний мальчик. Трагедия случилась в районе 519-го километра автодороги Тюмень — Омск близ города Тюкалинска.

Никита Никонов
