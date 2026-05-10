Дети возвращались из кино: Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом под Омском
© «Макс» / УМВД по Омской области
Автобус, который столкнулся с грузовиком в Омской области, вёз детей, которые возвращались после просмотра кинофильма. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Дети возвращались из города Тюкалинска в деревню Малиновка после просмотра кинофильма», — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, сопровождающего не было, так как дети ехали на микроавтобусе. При этом в прокуратуре области подчеркнули, что поездка детей была организована по правилам.
Напомним, в результате инцидента пострадали девять человек. Шестерых детей госпитализируют в больницы Омска. Погиб 12-летний мальчик. Трагедия случилась в районе 519-го километра автодороги Тюмень — Омск близ города Тюкалинска.
