Девять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Омском

В результате ДТП со школьным автобусом в Омской области, который перевозил детскую футбольную команду, пострадали девять человек. Также известно, что погиб ребёнок. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Уточняется, что среди пострадавших шестеро детей. Их госпитализируют в больницы Омска.

В УМВД по Омской области уточнили, что «газель» со школьниками столкнулась с грузовиком. Инцидент произошёл в районе 519-го километра автодороги Тюмень — Омск. Около 16:30 (13:30 мск) в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» сообщили об аварии с участием несовершеннолетних. В машине ехали восемь школьников. Погиб мальчик 12 лет.