День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:24

Девять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Омском

Обложка © «Макс» / УМВД по Омской области

Обложка © «Макс» / УМВД по Омской области

В результате ДТП со школьным автобусом в Омской области, который перевозил детскую футбольную команду, пострадали девять человек. Также известно, что погиб ребёнок. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Уточняется, что среди пострадавших шестеро детей. Их госпитализируют в больницы Омска.

В УМВД по Омской области уточнили, что «газель» со школьниками столкнулась с грузовиком. Инцидент произошёл в районе 519-го километра автодороги Тюмень — Омск. Около 16:30 (13:30 мск) в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» сообщили об аварии с участием несовершеннолетних. В машине ехали восемь школьников. Погиб мальчик 12 лет.

Водитель и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Пензенской области
Водитель и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Пензенской области

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar