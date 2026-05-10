Водитель и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Пензенской области

В Пензенской области четверо человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Авария случилась на федеральной трассе Нижний Новгород – Саратов, пишет региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье в 10 утра на 441-м километре дороги Р-158. Там столкнулись легковой автомобиль Exeed под управлением мужчины 1984 года рождения и автобус Yotong, за рулём которого находился водитель 1974 года.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Exeed» и три его несовершеннолетних пассажира: девочки 2012 и 2017 годов рождения и мальчик 2022 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

При этом водитель и пассажиры автобуса не пострадали, как и ещё один ребёнок из легковушки — мальчик 2014 года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Бийске Алтайского края трамвай сошёл с рельсов и врезался в опору линии электропередачи, в результате пострадали три пассажира, двое из которых — дети. Авария случилась на улице Мухачёва, где вагон по пока не установленной причине покинул колею. Травмы получили девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рождения. Всех троих доставили в медучреждение для осмотра и оказания помощи.