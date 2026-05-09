Трамвай врезался в опору ЛЭП в Бийске, пострадали женщина и двое детей

В Бийске Алтайского края трамвай сошёл с путей и столкнулся с опорой линии электропередачи. В результате происшествия пострадали три человека, включая двоих детей. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

Видео © Госавтонспекция Бийска

«В результате ДТП пострадали три пассажира: девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения и женщина 1983 года рождения. Доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в ГАИ.

Авария произошла на улице Мухачёва, где трамвай по неизвестной причине сошёл с рельсов и врезался в опору ЛЭП. По данным городской администрации, на место сразу прибыли оперативные и экстренные службы. Повреждение затронуло инфраструктуру электросети, специалисты оценивают состояние опоры и возможность её замены.

Предварительно сообщается, что у пострадавших зафиксированы лёгкие травмы, их осматривают медики. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, включая техническое состояние вагона и путей. Параллельно прокуратура региона начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

